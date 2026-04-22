Nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2026, a Catanzaro, una donna di 46 anni si è tolta la vita lanciandosi dal terzo piano del suo appartamento, con i tre figli tra le braccia. La donna, impiegata in una residenza sanitaria assistenziale, avrebbe agito temendo che i servizi sociali potessero portarle via i figli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per lei non c'era più nulla da fare.

Nella notte tra il 21 e il 22 aprile 2026, a Catanzaro, Anna Democrito, 46 anni, dipendente della RSA “Monsignor Apa”, si è lanciata dal balcone del terzo piano del suo appartamento in via Zanotti Bianco stringendo a sé i suoi tre figli. La donna è morta sul colpo insieme al figlio di 4 anni e al neonato di soli 4 mesi. La figlia maggiore, di 6 anni, è sopravvissuta ma versa in condizioni gravissime ed è ricoverata in Rianimazione dopo un delicato intervento. A quanto pare nel corso della notte la donna aveva vestito i bimbi con abiti eleganti per poi gettarli nel vuoto. Anna Democrito veniva descritta da colleghi e conoscenti come una donna tranquilla, riservata e profondamente religiosa.🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Si lancia nel vuoto con i 3 figli: temeva che i servizi sociali glieli portassero via

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