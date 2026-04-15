Femminicidio-suicidio a Bisceglie | uomo lancia la moglie dal balcone e poi si lancia nel vuoto

A Bisceglie si è verificata una tragedia che coinvolge un femminicidio e un successivo suicidio. Un uomo di 61 anni avrebbe spinto la moglie di 54 anni dal balcone di casa, per poi gettarsi anche lui nel vuoto. Sul luogo sono intervenuti i soccorsi, ma i due sono deceduti. La polizia ha avviato le indagini per chiarire quanto accaduto.

Tragedia a Bisceglie: femminicidio-suicidio. un uomo di 61 anni avrebbe lanciato dal balcone la moglie di 54 anni e poi si sarebbe a sua volta lanciato nel vuoto. I corpi senza vita sono l'uno accanto all'altro sulla discesa del garage del palazzo in cui vivevano. Le vittime sono Patrizia Lamanuzzi e Luigi Gentile. Sarebbero precipitate da un'altezza di tre metri, dal balcone della loro abitazione in via Vittorio Veneto a Bisceglie. Il racconto della vicina di casa Una vicina di casa ha raccontato la scena ai carabinieri dicendo che i due si stavano separando e che ha sentito la donna urlare prima di vederla cadere. La coppia avrebbe due figli, uno vive in Svizzera l'altro a Trani.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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