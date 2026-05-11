Durante le riprese della fase finale di un noto talent televisivo, si è diffusa la notizia che l’ex volto del programma ha celebrato un’unione civile con il suo compagno. La cerimonia si è svolta in modo discreto e senza commenti pubblici, mentre il protagonista ha condiviso sui social un messaggio di auguri per la nuova fase della sua vita. La notizia ha suscitato interesse tra i fan e i media.

Mentre la fase finale di Amici entra nel vivo, una notizia personale ha attirato l’attenzione del pubblico: l’ex volto del talent Manuel Aspidi ha celebrato l’unione civile con il compagno Gianluca Di Liberti. La cerimonia, condivisa anche sui social, è stata accompagnata da immagini e messaggi di auguri da parte di fan e conoscenti. I due avevano reso nota nei mesi scorsi la decisione di formalizzare il loro legame, pubblicando online i documenti relativi alla richiesta di costituzione dell’unione civile. Dopo un periodo di attesa seguito dai follower, la coppia ha ufficializzato l’unione nella propria città, alla presenza di amici e familiari.🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - “Si è sposato, tanti auguri”. Il volto di Canale 5 e il Sì al compagno per tutta la vita

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Multi SubIgnored Wife… Turned Untouchable Boss!

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