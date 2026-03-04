Camila Giorgi, volto noto di Canale 5 e ex tennista, ha annunciato il suo matrimonio attraverso alcune foto in bianco e nero pubblicate su Instagram. L’annuncio è arrivato con poche parole, a distanza di alcuni giorni dall’evento. La giocatrice ha comunicato anche di essere incinta, senza ulteriori dettagli o commenti. La cerimonia si è svolta il 26 febbraio.

Un annuncio arrivato senza clamore, a distanza di giorni e con poche parole. Il volto di Canale 5 ed ex sportiva **Camila Giorgi** si è sposata: l’ex tennista azzurra ha condiviso su Instagram alcune immagini in bianco e nero delle nozze celebrate il 26 febbraio. Accanto a lei c’è il compagno Andreas Pasutti, 30 anni, argentino, anche lui legato al mondo del tennis. Nessun annuncio preventivo e nessuna indiscrezione: il matrimonio sarebbe stato celebrato in gran segreto in Argentina. Solo dopo più di una settimana la coppia ha deciso di mostrare alcuni frammenti del grande giorno, scegliendo fotografie romantiche e raccolte, lontane da dinamiche da copertina. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - “Si è sposata ed è anche incinta”: sì a sorpresa per il volto di Canale 5

“Si è sposata ed è anche incinta”. Ed è Sì a sorpresa per il volto di Canale 5Un annuncio arrivato quasi in punta di piedi, senza clamore e lontano dai riflettori che per anni hanno accompagnato la sua carriera sui campi...

Maya Hawke si è sposata a sorpresa a San Valentino, tra gli invitati anche il cast di Stranger ThingsNel giorno di San Valentino, Maya Hawke ha sposato a sorpresa il compagno Christian Lee Hutson.

ZIA NICOLE FESTEGGIA IL SUO RITORNO NEL CANALE CON STEFANO ILARY E I SUOI AMICI!

Approfondimenti e contenuti su Si è sposata ed è anche incinta sì a....

Temi più discussi: Mezzo secolo e oltre: grande festa per il 50esimo e 60esimo anniversario di matrimonio; Le migliori serie tv su Netflix, Sky, Prime Video e Apple TV+ da vedere stasera. E le novità di marzo 2026; Bridgerton 4, la showrunner chiarisce le differenze nel finale tra romanzo e serie tv; Anna Billò non si vede più in TV da anni: cosa è successo dopo la proposta di matrimonio di Leonardo.

Uomini e Donne, il pubblico scova la sosia di Elodie in studio: ecco chi èIl pubblico di Uomini e Donne ha notato una dama del trono over che assomiglia in modo particolare alla cantante Elodie. msn.com

Silvia Aisha Romano si è sposata con un amico di infanzia ed è andata a vivere fuori MilanoSilvia Romano non ha mai accettato di parlare con i giornalisti, il suo unico desiderio è rimanere in pace, ma qualche indiscrezione è arrivata ugualmente. A parlare della sua vicenda è La Stampa che ... 105.net

Ed è Sì a sorpresa per il volto di Canale 5: nessuno sapeva (FOTO) facebook

Pauroso #incidente tra #Castelfranco e #Nonantola, un' auto finisce nel canale: ferite una #neonata di 5 mesi e la #mamma, grave la #nonna x.com