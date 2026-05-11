Si è sposato Il volto di Canale 5 e il Sì al compagno per tutta la vita

Nelle ultime ore è stato annunciato il matrimonio tra una nota figura di Canale 5 e il suo partner con cui ha deciso di trascorrere il resto della vita. La notizia è stata condivisa pubblicamente e ha suscitato entusiasmo tra i fan. Mentre la stagione di Amici si avvicina alla conclusione, questa novità ha attirato l’attenzione di molti seguaci dello spettacolo.

Mentre la nuova edizione di Amici si avvia verso il grande finale, arriva una notizia che fa felici i fan. Uno degli ex protagonisti più amati del talent di Maria De Filippi ha pronunciato il suo “sì” al compagno in una cerimonia molto seguita sui social. Le immagini della giornata hanno fatto rapidamente il giro del web, tra dediche romantiche, amici presenti all’evento e tanti messaggi di auguri arrivati da fan e conoscenti del mondo televisivo. La coppia aveva già annunciato mesi fa l’intenzione di compiere il grande passo, condividendo online i documenti per la richiesta di costituzione dell’unione civile. Da allora l’attesa dei follower è cresciuta fino alla giornata di ieri, quando i due si sono uniti civilmente nella loro città davanti ad amici e familiari.🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Multi SubHe Left Her at the Altar… Now He Wants Her Back!

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