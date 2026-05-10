Tragedia nella notte giovane trovato morto in strada vicino alla sua moto in via Volta

Nella notte del 9 maggio, a Pescara, un giovane di 18 anni è stato trovato senza vita in strada, vicino alla sua moto, in via Volta. La scoperta è avvenuta intorno a mezzanotte, e sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause della morte, che al momento non sono ancora chiare.

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