Tragedia nella notte giovane trovato morto in strada vicino alla sua moto in via Volta
Nella notte del 9 maggio, a Pescara, un giovane di 18 anni è stato trovato senza vita in strada, vicino alla sua moto, in via Volta. La scoperta è avvenuta intorno a mezzanotte, e sul posto sono intervenuti i soccorritori ma non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause della morte, che al momento non sono ancora chiare.
Dramma nella notte del 9 maggio a Pescara. Un ragazzo di 18 anni è stato trovato morto in via Volta, in strada vicino alla sua moto. Ancora poco chiara la dinamica di quanto accaduto: sul posto attorno alle 5 del mattino è arrivata un'ambulanza della Life a seguito di una richiesta di soccorso.🔗 Leggi su Ilpescara.it
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