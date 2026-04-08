Si chiamava Marco Tolomei il 28enne morto nell'incidente a Rieti | era il suo primo giorno di lavoro

Un giovane di 28 anni ha perso la vita in un incidente stradale avvenuto sulla strada Salto-Cicolana a Rieti, nel suo primo giorno di lavoro. Il sindaco del comune ha annunciato il lutto cittadino in occasione dei funerali. La vittima si chiamava Marco Tolomei. La notizia ha suscitato cordoglio nella comunità locale.

Il sindaco di Marcetelli proclama il lutto cittadino nel giorno dei funerali di Marco Tolomei. Il 28enne è morto sulla strada Salto-Cicolana nel suo primo giorno di lavoro. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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