Due giovani stranieri residenti nella provincia di Parma sono stati denunciati dai carabinieri di San Secondo Parmense. Secondo le indagini, avrebbero utilizzato una carta di credito rubata per fare acquisti in un negozio locale. Le verifiche degli investigatori hanno portato alla loro identificazione e al conseguente deferimento alla Procura della Repubblica di Parma.

Tutto ha avuto inizio nei primi giorni dello scorso febbraio, quando ignoti sono riusciti a impossessarsi del portafogli della vittima, sfilandoglielo con destrezza dalla tasca della giacca. Tornato in possesso dei propri beni, l'uomo si è però accorto che all’interno mancavano le carte bancomat e 120 euro in contanti. Dopo essere corso ai ripari bloccando la carta, il 35enne si è subito rivolto ai Carabinieri di San Secondo, dove ha sporto denuncia raccontando l’accaduto. Le indagini dei militari si sono avviate immediatamente. Partendo dai messaggi della banca, sono riusciti a tracciare i movimenti elettronici, localizzando i pagamenti fraudolenti presso una tabaccheria ubicata in una zona confinante con San Secondo. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

© Parmatoday.it - Fanno shopping a san Secondo con la carta di credito rubata: denunciati due ragazzi

Articoli correlati

San Vincenzo, fermata mentre preleva al bancomat con una carta di credito rubata: 25enne denunciataUna 25enne di origine sudamericana è stata denunciata per indebito utilizzo di strumenti di pagamento.

Dopo il furto di una borsa, fa acquisti con la carta di credito rubata: arrestato 29enneDoveva essere una tranquilla pausa caffè in un bar del centro, invece si è trasformata in una spiacevole disavventura per madre e figlia, conclusasi...

TWIN PEAKS - LA EXPLICACIÓN REAL (1/2) El Análisis DEFINITIVO [VOSE] @TwinPerfect

Contenuti utili per approfondire Fanno shopping

Discussioni sull' argomento Avellino, i Mercatini di San Giuseppe: tradizione e shopping in centro; Drusilla Foer: Sono una perfida Venere che fa shopping a Parigi. Le cattive sono più simpatiche; Nocera, infermieri fanno shopping con divisa e calzari: dopo la denuncia via alle verifiche disciplinari; Fa shopping gratis di capi firmati, poi aggredisce guardie giurate e carabinieri: arrestato per rapina.

Chi dice che i soldi non fanno la felicità, non sa dove fare shopping! Corri su ecobioboutique.it #ecobioboutique #shopping - facebook.com facebook