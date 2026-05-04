Due giovani sono stati fermati dai carabinieri dopo un inseguimento, con l’auto risultata rubata. Durante i controlli, gli agenti sono riusciti a identificarli grazie ai dati presenti sullo smartphone trovato in loro possesso. Durante la fuga in auto, i due hanno filmato alcuni momenti della corsa, ma non è stato reso noto cosa abbiano ripreso esattamente.

? Cosa scoprirai Come hanno fatto i carabinieri a identificarli grazie allo smartphone?. Cosa hanno filmato i due giovani durante la fuga in auto?. Perché il ventiquattrenese era già sotto la lente delle autorità?. Dove sono stati portati i due complici dopo l'inseguimento?.? In Breve Video sullo smartphone dei sospettati mostra la fuga su Statale Jonica e Basentana.. Il ventiquattrenne coinvolto ha un precedente ordine di allontanamento dal territorio nazionale.. Il complice ventitreenne di Bernalda non risulta avere precedenti penali registrati.. Il Giudice delle Indagini Preliminari ha disposto la custodia cautelare a Matera.. I Carabinieri della Compagnia di Pisticci hanno arrestato due giovani tra Metaponto e Bernalda dopo il furto di un’auto avvenuto durante le ore serali in una frazione costiera.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Inseguimento e arresto: due giovani fermati con l’auto rubata

Campomarino: dopo inseguimento carabinieri recuperano auto rubata

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