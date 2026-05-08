La scaletta del concerto 2026 di Shiva al Palazzo dello Sport di Roma 8 e 9 maggio | l’ordine delle canzoni

Appuntamento venerdì 8 e sabato 9 maggio 2026 dalle ore 21 al Palazzo dello Sport di Roma per Shiva. Scopriamo la probabile scaletta del concerto del suo nuovo album "Vangelo".🔗 Leggi su Fanpage.it

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