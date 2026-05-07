Durante un concerto al Forum di Milano, tutto esaurito, l’artista ha eseguito brani incentrati sul suo percorso personale, includendo un intervento in cui ha affermato che il suo successo rappresenta una sorta di vendetta nei confronti di chi non ha creduto in lui o lo ha voltato le spalle. Tra le canzoni, una traccia con il rapper Flaco G conteneva riferimenti simbolici come “Dalla prigione al Forum” e “son dentro l’occhio di Horus”.

“Dalla prigione al Forum, son dentro l’occhio di Horus”, ha rappato Shiva, in “GDE WOW” (Ft. Flaco G) durante il suo concerto all’ Unipol Forum di Milano (sold out) di ieri sera, 6 maggio. Nel corso del live sono emersi, per citare la discografia del rapper, i suoi lati da “demone” e da “angelo”. A periodi alterni uno dei due stati prevale sull’altro e Shiva, nel suo show, ha provato a percorrere qualche passo verso la propria redenzione, spirituale e personale. Perché sì, la fede, a livello visivo (e, in parte, narrativo) è ciò che ruota attorno al tour nei palazzetti dell’artista di Corsico. Shiva è “entrato” sul palco, a forma di croce, dal portone principale di una chiesa.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Shiva in concerto a Milano con il Vangelo dopo i guai giudiziari: “Il mio successo suona come una grande vendetta per chi mia ha voltato le spalle e non ha creduto in me”

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