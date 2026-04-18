A Empoli è stato aperto un nuovo laboratorio di pelletteria di alta gamma nel cuore della città. L’apertura fa parte di un progetto volto a rivitalizzare il centro storico e favorire lo sviluppo commerciale locale. L’attività è stata inaugurata alla presenza di rappresentanti delle istituzioni e degli operatori commerciali, con l’obiettivo di attrarre visitatori e sostenere il settore artigianale. La nuova struttura si inserisce in un piano più ampio di riqualificazione urbana.

Empoli, 18 aprile 2026 – Un passo importante di un progetto con un obiettivo strategico: rilanciare il centro. Si tratta dell’assegnazione del fondo sfitto rimesso a nuovo grazie al bando Apri Empoli. Il sindaco Alessio Mantellassi e l’assessore alle attività produttive Adolfo Bellucci hanno consegnato simbolicamente le chiavi del fondo che sarà in comodato d’uso gratuito per tre mesi. Il fondo commerciale si trova in via Lavagnini numero 24 e ospiterà una produzione artigianale di pelletteria che punta a riqualificare quell’angolo del centro storico. https:www.lanazione.itcronacatreni-francesi-i1f0vvvf Ube Studio Archive di Francesca Strigi Loddo sarà uno spin-off del progetto Ube Studio, laboratorio creativo e consulenziale specializzato nello sviluppo di collezioni di calzature e borse per brand internazionali del lusso.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Apre una novità in centro a Empoli: un laboratorio di pelletteria di lusso

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