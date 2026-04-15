Milano blitz in via Brusuglio | sala da gioco e dormitori abusivi

A Milano, gli agenti del Commissariato Comasina hanno fatto irruzione in un appartamento di via Brusuglio, che era stato trasformato in una sala da gioco clandestina. Durante il blitz, sono stati trovati anche dormitori abusivi all’interno dell’immobile. L’intervento ha portato alla chiusura dell’attività irregolare e al sequestro di apparecchiature legate al gioco non autorizzato. L’operazione si inserisce nelle attività di controllo contro le attività illecite nel settore del gioco.

Gli agenti del Commissariato Comasina hanno messo fine a un’operazione di gioco clandestino in via Brusuglio, a Milano, dove un appartamento al piano rialzato era stato trasformato in una sala da gioco professionale. L’intervento, avvenuto nel pomeriggio di lunedì, ha portato alla luce sette cittadini cinesi tra i 28 e i 56 anni, coinvolti in attività di scommesse illegali con tavoli motorizzati e tessere da Mahjong, oltre alla scoperta di un dormitorio abusivo nei locali seminterratici. Il monitoraggio del territorio ha permesso alle forze dell’ordine di individuare l’attività sospetta grazie al movimento insolito di autovetture di grossa cilindrata parcheggiate nelle vicinanze dello stabile.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Milano, blitz in via Brusuglio: sala da gioco e dormitori abusivi Dormitori abusivi, salari da 5 euro l’ora e turni di 14 ore: le foto degli opifici cinesi dietro a Paul&SharkDormitori abusivi, turni massacranti e salari da fame: come funzionava il sistema di sfruttamento negli opifici cinesi utilizzati dalla Dama spa per... La villetta trasformata in sala da gioco clandestina a Milano: sequestrati 38mila euro, 13 denunceUna tranquilla villetta a due piani trasformata in un vero e proprio casinò illegale, con tanto di tavoli elettronici e migliaia di euro in contanti...