Settesoldi | Una grande amarezza Valentini | Si riparte dall’orgoglio

Un rappresentante della squadra ha commentato con amarezza la sconfitta, affermando di provare grande delusione per come è finita la partita. Ha sottolineato che la squadra si trova a pochi secondi dal poter disputare i supplementari, evidenziando il rammarico per non aver avuto questa occasione. Un altro dirigente ha invece parlato di ripartire dall’orgoglio, nonostante il risultato negativo.

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