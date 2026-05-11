Settesoldi | Una grande amarezza Valentini | Si riparte dall’orgoglio
Un rappresentante della squadra ha commentato con amarezza la sconfitta, affermando di provare grande delusione per come è finita la partita. Ha sottolineato che la squadra si trova a pochi secondi dal poter disputare i supplementari, evidenziando il rammarico per non aver avuto questa occasione. Un altro dirigente ha invece parlato di ripartire dall’orgoglio, nonostante il risultato negativo.
"Perdere in questo modo fa male. Rimane il rammarico di non aver disputati i supplementari. Eravamo a 20 secondi dall’extra-time. Avremmo meritato di più, anche se la stagione rimane comunque straordinaria". Non può non essere amareggiato Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo la beffa incassata nella finale play off del girone A di Eccellenza contro il Viareggio. "Eravamo riusciti a passare in vantaggio, anche se in maniera rocambolesca. Poi abbiamo regalato il gol del pari con un errore evitabile, ma la squadra ha tenuto benissimo il campo e ha creato un sacco di occasioni per poter segnare di nuovo. E’ una partita che è stata un po’ lo specchio di tante altre gare.🔗 Leggi su Lanazione.it
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