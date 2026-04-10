Spalletti a Small Talk | Rinnovo scelto in libertà è una responsabilità importante Uscire col Galatasaray è stato un momento di grande amarezza – VIDEO

Luciano Spalletti ha parlato ai microfoni di Small Talk dopo aver firmato il nuovo contratto con la Juventus. Ha spiegato che la decisione di rinnovare è stata presa in modo libero e che per lui rappresenta una responsabilità importante. Ha inoltre commentato l’esperienza con il Galatasaray, definendola un momento di grande amarezza. Le sue dichiarazioni sono state raccolte subito dopo la firma del contratto.

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