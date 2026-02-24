Amarezza Settesoldi | Un pareggio beffa

Amarezza Settesoldi attribuisce il pareggio a errori chiave commessi durante la partita, che ha portato a un risultato deludente. Si sente frustrato perché il risultato non rispecchia l’impegno mostrato in campo, soprattutto considerando come si sono svolti gli ultimi minuti. Ricorda le occasioni sprecate e le decisioni che hanno influenzato l’esito finale. La squadra ora deve analizzare cosa è andato storto e prepararsi per la prossima sfida.

"Non ci ho dormito stanotte. Mi tornavano in mente gli errori fatti durante la partita. Un pareggio che è assolutamente una beffa, per come è maturato e per l’andamento del match. Avremmo meritato di vincere con un risultato rotondo, ma abbiamo sbagliato troppo davanti al portiere". E’ molto poco sereno Simone Settesoldi, allenatore della Zenith Prato, dopo l’1-1 portato a casa dalla trasferta sul campo della Pro Livorno Sorgenti. Un pareggio che rallenta la corsa degli amaranto, pur lasciandoli in seconda posizione con 46 punti nel girone A di Eccellenza, ora con sole tre lunghezze di vantaggio sul Viareggio (che ha una partita in meno). 🔗 Leggi su Lanazione.it

