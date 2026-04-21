Lezione ai pelandroni | 76 anni fa l' unico Como che vinse a San Siro con l' Inter

Da gazzetta.it 21 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 1950, la squadra del Como riuscì a vincere una partita contro l’Inter allo stadio di San Siro, allora ancora senza questo nome. La gara vide i comaschi segnare due gol e ottenere un risultato insolito, considerando la forza della squadra milanese in quegli anni. Quella vittoria rappresenta un episodio storico nel calcio locale, ricordato ancora oggi tra i tifosi. Sono passati 76 anni da quell’evento memorabile.

L’unico successo del Como a San Siro arriva dritto da un’altra epoca. Il Presidente della Repubblica era Luigi Einaudi, al governo c’era Alcide De Gasperi, il Piano Marshall stava ricostruendo l’Europa e il Patto di Varsavia sarebbe nato solamente cinque anni dopo. La macchina del tempo ci riporta al 14 maggio 1950, terzultima giornata di Serie A, Como-Inter a San Siro. La Gazzetta dell’epoca scrisse che “i nerazzurri erano andati in ferie”. Risultato: 1-2 comasco contro la banda di Giulio Cappelli, oro olimpico a Berlino ’36. Guidò l’Inter per due anni come direttore tecnico, dal 1948 al 1950. Tornerà come consulente nel 1959. In rosa c’era...🔗 Leggi su Gazzetta.it

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