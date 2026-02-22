Milan che figuraccia a San Siro | e ora la corsa scudetto si fa durissima

Il Milan ha perso 1-0 contro il Parma a San Siro, causato da un gol al 75° minuto. La sconfitta complica molto la corsa scudetto dei rossoneri, che ora devono recuperare punti importanti. I padroni di casa hanno dominato il possesso, ma non sono riusciti a concretizzare le occasioni. La squadra di Pioli affronta un momento difficile e deve reagire subito. La prossima partita sarà decisiva per il campionato dei milanesi.

Colpo di scena nella ventiseiesima giornata di Serie A: il Parma espugna San Siro battendo il Milan 1-0 e regala all’Inter un allungo pesantissimo in classifica. I rossoneri scivolano a -10 dai nerazzurri, mentre i gialloblù centrano la terza vittoria consecutiva e mettono in cassaforte la salvezza. Avvio shock e infortunio per Loftus-Cheek. La squadra emiliana parte forte e dopo appena 70 secondi sfiora il vantaggio con una girata in area di Pellegrino, deviata e terminata di poco a lato. Il Milan deve poi fare i conti con un problema fisico: Loftus-Cheek, dopo uno scontro con Corvi, è costretto a lasciare il campo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Milan-Sassuolo 2-2, rossoneri fermati nella corsa scudetto. Franco Baresi è tornato a San SiroIl Milan si ferma sul pareggio 2-2 contro il Sassuolo, arrestando momentaneamente la sua corsa scudetto.

Milan, San Siro ti fa forte! Ma ora serve correre in trasfertaIl Milan conclude un avvio di 2026 ricco di sfide, con una vittoria importante contro il Lecce e il’esordio di Füllkrug in rossonero.

MILAN: LE SPERANZE SCUDETTO DI ALLEGRI

