Torna Seta l’omaggio a Roberto Capucci a Palazzo Moroni

A Bergamo, nel cuore della Città Alta, torna l’evento “Seta” presso Palazzo Moroni, promosso dal FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano. Questa quarta edizione celebra l’arte serica con un omaggio a Roberto Capucci. L’iniziativa, già consolidata nel calendario primaverile della città, si svolge all’interno di uno dei luoghi storici più rappresentativi del territorio. L’evento si inserisce tra le manifestazioni culturali più attese della stagione.

Torna “ Seta ” a Palazzo Moroni, Bene del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano a Bergamo, nel cuore della Città Alta, primo evento del territorio dedicato all’arte serica, giunto quest’anno alla sua quarta edizione e già un appuntamento fisso della primavera bergamasca. Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 la corte, il piano nobile e l’ortaglia del Palazzo saranno animati da un mercato vintage e di artigianato tessile, insieme a un’installazione scenografica, un’inedita esposizione di abiti-scultura di Roberto Capucci, nonché laboratori tematici, visite guidate speciali e un itinerario “di seta” che attraversa le più importanti istituzioni culturali della città, per celebrare memoria e contemporaneità di un’arte nobile, che ha fatto la storia del territorio bergamasco e della famiglia Moroni.🔗 Leggi su Bergamonews.it

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