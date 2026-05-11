Palazzo Moroni una passeggiata di primavera tra arte e natura a Bergamo Alta

A Bergamo Alta, lungo via Porta Dipinta 12, si trova Palazzo Moroni, una dimora storica che si apre alla stagione primaverile con un fascino particolare. La zona è rinomata per la sua architettura e per gli spazi verdi che la circondano, offrendo ai visitatori un'opportunità di passeggiare tra arte e natura. In questo periodo, il palazzo si presenta come una meta ideale per chi desidera scoprire un angolo di storia e bellezza nel cuore della città alta.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

La primavera è il momento ideale per lasciarsi sorprendere da Palazzo Moroni, una delle dimore storiche più affascinanti di Bergamo Alta sito in via Porta Dipinta 12. Dietro la sua sobria facciata seicentesca si apre un mondo fatto di ambienti affrescati, opere d’arte e spazi verdi che invitano a.🔗 Leggi su Milanotoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Bergamo tra sapori e arte: un weekend tra tradizioni e naturaIl fine settimana tra sabato 11 e domenica 12 aprile 2026 vede la provincia di Bergamo protagonista di un mosaico di iniziative che spaziano dalla... Una passeggiata si trasforma in un’esperienza immersiva tra la natura del torrente TorreUna giornata che intreccia il fascino della botanica spontanea alla memoria storica del territorio: è questo l’invito lanciato dal Gruppo Micologico... Argomenti più discussi: Palazzo Moroni, una passeggiata di primavera tra arte e natura a Bergamo Alta; Bergamo alta e bassa in un giorno: cosa fare per godersi città e natura; 23 e 24 maggio: il FAI apre i luoghi della biodiversità; Guida agli eventi del weekend (01 – 03 maggio).