Sesto San Giovanni | l’ex torre Wind diventerà un nuovo studentato

A Sesto San Giovanni, l’ex torre Wind sarà trasformata in uno studentato, un intervento che prevede la riqualificazione dell’edificio. Nel quartiere Marelli sono in programma lavori per creare una nuova area pedonale, che coinvolgerà alcune strade della zona. Per quanto riguarda le sistemazioni abitative, sono previsti posti letto con affitto calmierato destinati agli studenti, secondo quanto annunciato dalle autorità locali.

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? Punti chiave Come cambierà il quartiere Marelli con la nuova area pedonale?. Chi otterrà i posti letto con l'affitto calmierato?. Perché il Comune chiede criteri più severi per gli studenti?. Quando inizieranno effettivamente i lavori di recupero della torre?.? In Breve 358 camere con 40 posti letto a canone calmierato del 20%. Comune chiede 80% alloggi per studenti residenti oltre 50 km. Nuovo slargo pedonale di 360 metri quadri tra via Adamello e viale Edison. Obiettivo apertura settembre 2028 con permesso edilizio entro novembre. La società Castello Sgr Spa punta a trasformare l’ex edificio Wind in una residenza per universitari con 385 posti letto all’incrocio tra viale Edison e via Adamello a Sesto San Giovanni.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Sesto San Giovanni: l’ex torre Wind diventerà un nuovo studentato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate L’ex Mira Lanza diventerà uno studentato dell’università Roma Tre: 300 posti letto e un nuovo parcoVia libera della Giunta alla concessione gratuita a Roma Tre dell’ex stabilimento Mira Lanza. Sesto San Giovanni: 6 nuovi ambulatori e servizi attiviSesto San Giovanni accoglie domani l’attivazione dei primi servizi presso la nuova Casa di Comunità situata in via Oslavia 1, un edificio comunale... Argomenti più discussi: Sabato 9 maggio a Sesto San Giovanni la Fiera dell’artigianato ecuadoriano; Tenta di rapire un bambino al supermercato a Sesto San Giovanni: bloccato 25enne; Sesto San Giovanni, tenta di rapire bambino di 10 anni in Piazza Oldrini: fermato 25enne; Sesto San Giovanni, 25enne svizzero tenta di rapire un bambino di 10 anni al supermercato. Poi si arrampica sul monumento in piazza Duomo.