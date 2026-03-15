L'ex Mira Lanza diventerà uno studentato dell'università Roma Tre | 300 posti letto e un nuovo parco

La Giunta ha approvato la concessione gratuita dell’ex stabilimento Mira Lanza all’università Roma Tre. Il progetto prevede la realizzazione di 300 posti letto per studenti, una foresteria e un nuovo parco all’interno dell’area. La trasformazione dell’ex sito industriale in un campus universitario si concretizzerà con queste nuove strutture.

Via libera della Giunta alla concessione gratuita a Roma Tre dell’ex stabilimento Mira Lanza. Previsti alloggi per studenti, foresteria e un nuovo parco. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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Approvata la concessione d’uso all’Università Roma Tre dell’ex stabilimento Mira Lanza. L’intervento consentirà di recuperare un’area in stato di abbandono e di rispondere alla necessità di alloggi universitari pubblici. Info: ow.ly/Uzic50YtZN1 x.com