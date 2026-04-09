Giornate del mare e made in Italy | enti sociali e Marina militare organizzano tour
A Brindisi si svolgono diverse iniziative legate alla celebrazione del mare e del made in Italy. Enti sociali e Marina militare hanno organizzato tour e eventi che coinvolgono la comunità locale. Le attività prevedono visite a imbarcazioni e incontri pubblici per promuovere la tradizione marittima e le produzioni italiane legate al settore nautico. La città si prepara a ospitare momenti di condivisione e divulgazione di queste tematiche.
BRINDISI - Celebrazione del mare e del made in Italy. Diverse iniziative in programma nella città di Brindisi. In entrambe le occasioni la Marina militare aprirà le proprie basi al pubblico. Sabato 11 aprile 2026 nella sede di Brindisi sarà possibile visitare la nave San Giorgio e le officine. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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