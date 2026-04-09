Giornate del mare e made in Italy | enti sociali e Marina militare organizzano tour

A Brindisi si svolgono diverse iniziative legate alla celebrazione del mare e del made in Italy. Enti sociali e Marina militare hanno organizzato tour e eventi che coinvolgono la comunità locale. Le attività prevedono visite a imbarcazioni e incontri pubblici per promuovere la tradizione marittima e le produzioni italiane legate al settore nautico. La città si prepara a ospitare momenti di condivisione e divulgazione di queste tematiche.