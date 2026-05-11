Sessantenne ucciso in casa a colpi di appendiabiti | fermata la compagna 39enne

Un uomo di 60 anni è stato trovato morto nella sua abitazione, con evidenti ferite sul corpo e tracce di sangue sulle pareti del soggiorno. La polizia ha fermato la compagna di 39 anni, che era presente al momento del decesso. Sul pavimento e sull’asta di un appendiabiti sono state rinvenute tracce ematiche, mentre sono stati riscontrati tentativi di pulizia nelle vicinanze. Gli investigatori stanno raccogliendo dettagli sulla dinamica dell’episodio.

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Le macchie di sangue sulle pareti del soggiorno, i tentativi di pulire il pavimento, tracce ematiche sull’asta dell’ appendiabiti. Quando i sanitari del 118 entrarono nella casa di Primavalle, la mattina del 27 aprile, Alberto Pacetti era già in condizioni disperate. Il 60enne morì il giorno successivo al policlinico Gemelli. Per la procura di Roma, a colpirlo sarebbe stata la compagna convivente, Monica Belciug, cittadina romena di 36 anni ora arrestata con l’accusa di omicidio. La notte della lite. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori del commissariato Primavalle e dalla polizia scientifica della Questura di Roma, la violenta aggressione sarebbe avvenuta nella tarda serata del 26 aprile.🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Sessantenne ucciso in casa a colpi di appendiabiti: fermata la compagna 39enne ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Sessantenne morto a Sant’Egidio del Monte Albino, fermata la moglie: accusata di omicidioI Carabinieri hanno fermato oggi a Nocera Inferiore una donna di 54 anni con l'accusa di omicidio. Leggi anche: Sessantenne morto a Sant'Egidio del Monte Albino: fermata la moglie Argomenti più discussi: Delitti bresciani, la puntata sull’omicidio di Romano Fagoni; Femminicidio a Piacenza: donna uccisa in casa, arrestato il marito in fuga; Cronaca, Rimini. Uccide il suo anziano Labrador a bastonate: sessantenne riminese incastrato dalle guardie ecozoofile; Piacenza femminicidio, marito fermato sulla tomba del figlio dopo l’omicidio della moglie a coltellate. Il conducente Uber ha insinuato che mi avrebbe perseguitato e rapito, consiglio richiesto. reddit