Sessantenne morto a Sant' Egidio del Monte Albino | fermata la moglie

Una donna è stata fermata dopo la morte del marito, un uomo di 60 anni, avvenuta sabato sera nella loro casa a Sant'Egidio del Monte Albino. La polizia ha emesso un decreto di fermo nei suoi confronti. La scena del decesso si trova in viale degli Aranci, dove è stato scoperto il corpo dell'uomo. La ricostruzione degli eventi è ancora in corso.

Decreto di fermo per la moglie di F.V., il 60enne trovato morto sabato sera nella sua abitazione in viale degli Aranci a Sant'Egidio del Monte Albino. I carabinieri del reparto territoriale di Nocera Inferiore agli ordini del tenente colonnello Gianfranco Albanese hanno notificato poco fa il provvedimento a carico della donna, gravemente indiziata dell'omicidio del marito. Sequestrata, intanto, la villa di viale degli Aranci dove è avvenuta la tragedia. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sessantenne morto a Sant'Egidio del Monte Albino: fermata la moglie Mistero a Sant’Egidio del Monte Albino: 60enne trovato ferito muore in ospedaleSorrentino (NdC): “Provinciali confermano preminenza politica di Noi di Centro: abbiamo maggioranza autonoma alla Rocca” Via Palumbo, trappola di... Leggi anche: Sant'Egidio del Monte Albino: rivive la magia delle zampogne la Vigilia di Natale Aggiornamenti e contenuti dedicati a Sant Egidio del. Argomenti discussi: Colto da malore in un locale: sequestrata la salma di un 50enne. Sessantenne morto a Sant'Egidio del Monte Albino: fermata la moglieDecreto di fermo per la moglie di F.V., il 60enne trovato morto sabato sera nella sua abitazione in viale degli Aranci a Sant'Egidio del Monte Albino. I carabinieri del ... ilmattino.it Sant’Egidio del Monte Albino, morto 60enne in ospedale: disposta l’autopsiaSarà l’esame autoptico a fare piena luce sulla morte di un uomo di 60 anni, residente a Sant’Egidio del Monte Albino, deceduto nella notte tra domenica e lunedì all’ospedale Umberto I. agro24.it