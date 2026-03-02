Sessantenne morto a Sant’Egidio del Monte Albino fermata la moglie | accusata di omicidio

Un uomo di 60 anni è stato trovato morto a Sant’Egidio del Monte Albino dopo un’aggressione con arma da taglio. La moglie, di 54 anni, è stata fermata dai Carabinieri a Nocera Inferiore con l’accusa di aver causato il decesso del marito. L’indagine è ancora in corso e si sta concentrando sulla dinamica dell’evento. La donna è attualmente sotto custodia.

I Carabinieri hanno fermato oggi a Nocera Inferiore una donna di 54 anni con l'accusa di omicidio. Secondo quanto reso noto dagli investigatori, nella giornata di ieri l'indagata avrebbe aggredito il marito 60 enne, noto imprenditore, colpendolo a morte con un'arma da taglio a Sant'Egidio del.