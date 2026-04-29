Cioccolato senza glutine e senza lattosio ritirato per presenza di allergeni | avviso del Ministero della salute

Il Ministero della salute ha annunciato il ritiro di un lotto di cioccolato venduto come senza glutine, senza lattosio e senza proteine del latte. Il motivo è la presenza di allergeni, che rappresentano un rischio per persone celiache o allergiche alle proteine del latte. Il prodotto interessato è stato segnalato come pericoloso e non più disponibile in commercio. Nessun dettaglio sui marchi o sui punti vendita coinvolti, ma l'intervento è stato immediato.

Il richiamo dal commercio a causa della presenza di allergeni rischiosi per celiaci e allergici alle proteine del latte in un prodotto venduto come "senza glutine senza lattosio e senza proteine del latte".🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Formaggio a latte crudo ritirato dal commercio per Escherichia coli: l’avviso del Ministero della saluteLe forme di formaggio interessate dall’allerta sono state già ritirate ma per chi avesse già acquistato il prodotto, l’avvertenza è quella di non... Salametto tipo Milano ritirato dal commercio per presenza di Salmonella: allerta del Ministero della saluteIl richiamo del salametto è stato disposto per un possibile rischio microbiologico per i consumatori dovuto alla presenza accertata di salmonella spp... Approfondimenti e contenuti Argomenti più discussi: Cioccolato senza glutine e senza lattosio ritirato per presenza di allergeni: avviso del Ministero della salute; Pasta Made in Italy leader mondiale: nel 2025 circa 2,5 milioni di tonnellate esportate e un ricavo di quasi 4 miliardi di euro. Salame di cioccolato richiamato dal Ministero della Salute: i motivi dell’allerta e i lotti interessatiIl Ministero della Salute ha segnalato un richiamo precauzionale disposto dal produttore per un lotto di salame al cioccolato commercializzato con diversi marchi: Coccidoro, Minet, Sapori Artigianali, ... fanpage.it Iscriviti al servizio alert Marketing e Pubblicità Chi siamo Contatti Privacy policy Cookie policy Sostieni Il Fatto AlimentareIl Ministero della Salute ha segnalato il richiamo precauzionale da parte del produttore di un lotto di salame al cioccolato venduto con i marchi Coccidoro, Minet, Sapori Artigianali, Sapori ... ilfattoalimentare.it Grazia a Minetti, dal ministero della Giustizia nessun input per fare verifiche all’estero x.com Ministero della Difesa iraniano: "Stati Uniti devono porre fine alle loro pretese illegittime" Il 28 aprile, il portavoce del Ministero della Difesa iraniano, Reza Talaei-Nik, ha affermato che gli Stati Uniti non hanno il diritto di impartire ordini a uno Stato indipendente - facebook.com facebook