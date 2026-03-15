Un’opportunità presso il Parco Regionale dei Castelli Romani Pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale

È stato pubblicato il nuovo bando del Dipartimento per le Politiche Giovanili per il Servizio Civile Universale presso il Parco Regionale dei Castelli Romani. Il documento è accessibile e rivolto ai giovani interessati a partecipare a progetti di tutela ambientale e valorizzazione del territorio. La scadenza per la presentazione delle domande è stata indicata nel bando stesso.

Il bando è rivolto ai giovani tra i 18 e i 28 anni e prevede l’avvio di progetti della durata di 8 o 12 mesi, con un impegno medio di circa 25 ore settimanali e un contributo economico mensile di € 519,47. Tra le opportunità disponibili si possono scegliere tre progetti presso il Parco regionale dei Castelli Romani con attività dedicate alla tutela della biodiversità, all’educazione ambientale, alla valorizzazione del territorio e al coinvolgimento delle comunità locali: “Interpreti di Natura: educazione ambientale e alla sostenibilità”; “Connessioni Naturali – Comunicare per custodire”; “Cammini, Paesaggi e Monitoraggi Faunistici: Un viaggio nel mondo della natura“. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Un’opportunità presso il Parco Regionale dei Castelli Romani. Pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale Articoli correlati Leggi anche: Pubblicato il bando per il Servizio Civile Universale alle Acli di Arezzo Servizio Civile Universale, pubblicato il bando Acli 2026: le posizioni aperte a BeneventoÈ aperto il Bando 2026 del Servizio Civile Universale promosso dalle ACLI, un’opportunità di impegno sociale e crescita personale rivolta ai giovani... Contenuti e approfondimenti su Parco Regionale Temi più discussi: Al via Blue Tech, il progetto per rafforzare l’ecosistema dell’innovazione per la Blue Economy tra Italia e Grecia.; Cultura, il 10 marzo musei e parchi gratis in onore di Sebastiano Tusa; Talenti in erba nel Parco. Un’opportunità di crescita per 24 studenti di Unipi; Parco del Trebbia, consegnato in Regione il documento del gruppo di lavoro TrebbiaLab. Parco dei 5 Laghi. Arrivano i soldi. Dalla Regione 300 mila euro per un progetto di turismo sostenibileFinanziato con fondi europei Fesr il progetto START promosso da Città metropolitana con Ivrea e Chiaverano: interventi su Lago Sirio, accessibilità e tutela degli ecosistemi ... giornalelavoce.it Pichetto Fratin: Il parco nazionale del Conero è un’opportunitàQuesto progetto nasce dall’amore per il territorio e porta con sé tutela dell’ambiente, sviluppo e nuove opportunità per le comunità locali. Con queste parole Gilberto Pichetto Fratin (foto), ... ilrestodelcarlino.it Val d'Ossola, Parco Naturale Regionale dell'Alpe Devero. Provincia del VCO. facebook