Pubblicato il bando nazionale di servizio civile universale a Cesena sono disponibili 96 posti

È stato pubblicato il bando nazionale per il servizio civile universale del 2026, con 96 posti disponibili a Cesena. Il Comune ha confermato che il documento può essere consultato sul portale serviziocivileromagna. La selezione riguarda operatori volontari che desiderano partecipare al programma. La pubblicazione è ufficiale e aperta a chi intende iscriversi.

Il bando consente ai giovani interessati di candidarsi per entrare a far parte di progetti di impegno civile in diversi ambiti, tra cui sociale, ambientale, culturale e altri settori di pubblica utilità Il Comune di Cesena comunica che è stato pubblicato il bando nazionale per la selezione di operatori volontari di Servizio civile universale per l’anno 2026, consultabile attraverso il portale serviziocivileromagna.it. Il bando consente ai giovani interessati di candidarsi per entrare a far parte di progetti di impegno civile in diversi ambiti, tra cui sociale, ambientale, culturale e altri settori di pubblica utilità. Nel territorio comunale... 🔗 Leggi su Cesenatoday.it Articoli correlati Leggi anche: Servizio civile universale, pubblicato il bando 2026: 65.964 posti in Italia e all’estero Nocera Superiore, aperte le candidature per il Servizio Civile Universale: 8 posti disponibiliIl Servizio Civile rappresenta un’importante esperienza formativa, capace di coniugare impegno civico, acquisizione di competenze e orientamento al... Altri aggiornamenti su Pubblicato il bando nazionale di... Temi più discussi: Pubblicato il bando ACN per 30 borse di dottorato sulla cybersicurezza - Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale; Servizio Civile Universale 2026: due opportunità per i giovani alla Città di Rivoli; Servizio civile, pubblicato il bando 2026: oltre 65 mila posti in Italia e all'estero (a 520 euro al mese). Come fare domanda; Ministero dell’Istruzione e del Merito: bando per la Giornata nazionale del Made in Italy 2026. Premio Sabatino Trionfi. Ecco il bandoTIONE DEGLI ABRUZZI (AQ) - In questi giorni è stato pubblicato il bando della III Edizione del Premio Nazionale Sabatino Trionfi, quest’anno dedicata alla ... giornaledibarga.it Concorso nazionale STEAM: femminile plurale, elaborati entro il 5 giugnoIl Ministero dell’Istruzione e del Merito ha pubblicato anche per il 2026 il bando del concorso nazionale STEAM: femminile plurale, iniziativa rivolta alle scuole del primo e del secondo ciclo con l ... orizzontescuola.it Sul sito dell'INGV Osservatorio Vesuviano è stato pubblicato il bollettino settimanale di sorveglianza vulcanica dei Campi Flegrei (2-8 marzo 2026). https://www.ov.ingv.it/index.php/monitoraggio-e-infrastrutture/bollettini-tutti/boll-sett-flegrei/anno-2026/1950-boll - facebook.com facebook Avviso isole minori (approdi ed elisuperfici) Pubblicato un primo decreto con un elenco delle domande ammesse casaitalia.governo.it/generali/notiz… x.com