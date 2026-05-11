Servizio civile nazionale | selezioni per un posto a Bibbiena

È stata aperta una selezione per un posto di Servizio Civile Regionale nel Comune di Bibbiena, nell’ambito del progetto “Comune Digitale – Servizi senza barriere”. L’iniziativa è promossa dall’Associazione Nazionale Comuni Italiani (Anci Toscana) e finanziata dalla Regione Toscana. La procedura riguarda un incarico a tempo determinato e si rivolge ai giovani interessati a partecipare a attività di supporto ai servizi digitali del territorio.

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Arezzo, 11 maggio 2026 – È aperta la selezione per un posto di Servizio Civile Regionale al Comune di Bibbiena nell’ambito del progetto “Comune Digitale – Servizi senza barriere”, promosso da Anci Toscana e finanziato dalla Regione Toscana. Il progetto ha come obiettivo quello di facilitare l’accesso ai servizi online della Pubblica Amministrazione, contribuendo a ridurre il digital divide e supportando in particolare le fasce di popolazione che incontrano maggiori difficoltà nell’utilizzo degli strumenti digitali. La persona selezionata svolgerà il ruolo di facilitatore digitale, affiancando i cittadini nell’utilizzo dei servizi online, attraverso attività di orientamento, supporto e accompagnamento.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Servizio civile nazionale: selezioni per un posto a Bibbiena ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate La Misericordia di Bibbiena apre le selezioni per il Servizio CivileArezzo, 11 marzo 2026 – Un’esperienza umana, formativa e professionale al servizio della comunità. GPS 2026: servizio militare, servizio civile alternativo alla leva, servizio civile nazionale e universale. Ministero spiega come si valutanoGraduatorie GPS 202628: è possibile produrre domanda entro il 16 marzo 2026 ore 23. Argomenti più discussi: Date selezioni e colloqui Servizio Civile 2026; A Roma e Savona le selezioni del progetto di servizio civile Io non rischio 365: volontariato, cittadinanza e istituzioni 4; SERVIZIO CIVILE AL PARCO: pubblicate le date per i colloqui; AVVISO COLLOQUI SELEZIONE OPERATORI VOLONTARI SERVIZIO CIVILE UNIVERSALE 2026.