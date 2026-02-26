GPS 2026 | servizio militare servizio civile alternativo alla leva servizio civile nazionale e universale Ministero spiega come si valutano

Il ministero ha aperto le procedure per le graduatorie GPS 202628, con la possibilità di presentare domanda fino al 16 marzo 2026 alle 23.59. Tra i vari aspetti, si discute anche delle modalità di valutazione del servizio civile, che rappresenta un’alternativa alla leva militare e al servizio civile nazionale e universale. Sono molti i quesiti che circolano riguardo a questa fase.

Graduatorie GPS 202628: è possibile produrre domanda entro il 16 marzo 2026 ore 23.59. Numerosi quesiti riguardano il "servizio civile". Ecco cosa ci spiega il Ministero. L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it Servizio civile, nazionale o universale: nelle GPS non dà punteggio ma riserva. Pillole di Question TimeNel question time del 3 dicembre 2025 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Chiara Cozzetto (Anief), è stato affrontato un... GPS: riserva del 15% per il servizio civile e universale non si conteggia ad ogni bollettino. Pillole di Question TimeNel question time del 30 gennaio 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Giallanza e con ospite Chiara Cozzetto, rappresentante della... Temi più discussi: Aggiornamento GPS 2026, Anief avvia i ricorsi al Tar: nel mirino gli errori su servizio militare e titoli esteri; GPS 2026/208, come avviene la valutazione dei titoli di servizio?; GPS 2026, il sindacato Anief lancia quattro ricorsi per la tutela della categoria; Ordinanza Ministeriale GPS 2026: guida completa all’aggiornamento. Aggiornamento GPS: come ottenere 12 punti con il Servizio civile o militareIl TAR Lazio, con la sentenza n. 24130 del 31 dicembre 2005, ha accolto i ricorsi patrocinati dallo Studio Legale Marone, riconoscendo ai docenti ricorrenti il punteggio spettante per il servizio mili ... tecnicadellascuola.it Aggiornamento GPS 2026, Anief avvia i ricorsi al Tar: nel mirino gli errori su servizio militare e titoli esteriAnief impugna l’Ordinanza GPS 2026 al Tar per errori su servizio militare, titoli esteri e scuole montane, tutelando i punteggi dei docenti che aggiorneranno la domanda entro il 16 marzo. orizzontescuola.it È online il primo bando per la selezione di 33 giovani volontari del servizio civile universale in 11 penitenziari, fortemente voluto dal dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria del Ministero. È possibile presentare domanda attraverso la piattaforma DO - facebook.com facebook "Profondo dolore per la scomparsa di Mariangela Spedicato, Luogotenente dell’Arma dei #Carabinieri, tra le prime donne a prestare servizio nella Benemerita. Nel corso della sua carriera è stata esempio di equilibrio, competenza e spirito di servizio, punto di x.com