La Misericordia di Bibbiena ha annunciato l’apertura delle selezioni per il Servizio Civile. La struttura cerca giovani interessati a partecipare a un percorso che combina attività di assistenza e impegno sociale, offrendo loro l’opportunità di contribuire alle iniziative della comunità locale. Le candidature sono aperte a chi desidera mettersi a disposizione e confrontarsi con esperienze di volontariato.

Arezzo, 11 marzo 2026 – Un’esperienza umana, formativa e professionale al servizio della comunità. La Misericordia di Bibbien a ha aperto le selezioni per il Servizio Civile Universale c he permetterà a giovani tra i diciotto e i ventotto anni di vivere un anno da protagonisti sul territorio tra mansioni di assistenza alla persona, soccorso sanitario e cittadinanza attiva. Le ragazze e i ragazzi interessati potranno chiamare o scrivere su Whatsapp allo 057553.64.57 per ottenere un orientamento sui percorsi attivi e sulle modalità per candidarsi in forma digitale dalla piattaforma DOL - Domanda on Line entro le 14.00 di mercoledì 8 aprile, scoprendo modalità e vantaggi di un percorso formativo che arricchisce il curriculum e, prima ancora, la persona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - La Misericordia di Bibbiena apre le selezioni per il Servizio Civile

Articoli correlati

La Misericordia di Empoli apre le iscrizioni al nuovo corso base di Protezione civileLa Misericordia di Empoli apre le iscrizioni al nuovo corso base gratuito di protezione civile.

Misericordia di Fiesole. Come partecipare al servizio civileC’è tempo fino alle ore 14 dell’8 aprile per partecipare al nuovo progetto di servizio civile universale presso la Misericordia di Fiesole.

Tutti gli aggiornamenti su La Misericordia di Bibbiena apre le...

Temi più discussi: Misericordia: bambini a lezione di emozioni; Riprende il Doposcuola al Ciaf di Soci; Misericordia:in tanti al corso di disostruzione; I bambini delle scuole del Casentino a lezione di emozioni.

Un corso su disostruzione pediatrica e defibrillatore con la Misericordia di BibbienaArezzo, 30 gennaio 2026 – Un corso di disostruzione pediatrica e utilizzo del defibrillatore con la Misericordia di Bibbiena. L’incontro è fissato per sabato 7 marzo, alle 15.00, nella sede operativa ... lanazione.it

Un pellegrinaggio sulla via di San Francesco con la Misericordia di BibbienaArezzo, 9 settembre 2025 – Un pellegrinaggio da Bibbiena al santuario de La Verna sulla via di San Francesco. La Misericordia di Bibbiena organizza la terza edizione di un’iniziativa aperta a ... lanazione.it

Il progetto “ASSO - A Scuola di SOccorso” è stato portato nella vallata dalla Misericordia di Bibbiena. Il modulo “Mi emoziono” ha già fatto tappa in scuole di Rassina, Corsalone e Chiusi della Verna - facebook.com facebook