Da Belgioso a Cagliari sequestrate 236 piante di marijuana | due arresti
Nella giornata di oggi, tra Belgioso e Cagliari, sono state sequestrate 236 piante di marijuana. Due persone sono state arrestate in flagranza di reato, mentre altre 17 risultano indagate. L'operazione ha portato al ritrovamento di grandi quantità di sostanza stupefacente. Le forze dell'ordine stanno proseguendo le indagini per fare luce su tutta l’attività legata a questa operazione.
Belgioioso (Pavia) - Due dei 19 indagati sono stati arrestati in flagranza, con il sequestro di ingenti quantità di marijuana. È l’esito delle perquisizioni, disposte dalla Procura di Pavia, arrivate a seguito di un'attività di indagine avviata nel 2024 dai carabinieri della Stazione di Belgioioso. Il decreto di perquisizione, nei confronti di 19 persone indagate, a vario titolo, per i reati di produzione, traffico e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, è stato eseguito con il supporto dei militari dei comandi provinciali dei carabinieri di Cremona, Brescia, Varese, Alessandria, Cagliari, Imperia, Lucca, Caltanissetta, Bari e Reggio Calabria.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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