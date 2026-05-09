Da Belgioso a Cagliari sequestrate 236 piante di marijuana | due arresti

Nella giornata di oggi, tra Belgioso e Cagliari, sono state sequestrate 236 piante di marijuana. Due persone sono state arrestate in flagranza di reato, mentre altre 17 risultano indagate. L'operazione ha portato al ritrovamento di grandi quantità di sostanza stupefacente. Le forze dell'ordine stanno proseguendo le indagini per fare luce su tutta l’attività legata a questa operazione.

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