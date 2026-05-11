Serie D | Castellanzese retrocede Milan Futuro cade e il Breno cede

Nella giornata di Serie D, la Castellanzese ha subito la retrocessione, mentre il Milan Futuro è stato sconfitto nonostante il gol di Douglas Costa. Il Breno ha invece perso una partita importante, avendo ceduto punti. La retrocessione della Castellanzese arriva al termine di un campionato difficile, mentre il Milan Futuro ha incassato una sconfitta anche con il contributo del giocatore ex internazionale.

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? Punti chiave Come farà la Castellanzese a ricostruire dopo il centenario?. Perché il gol di Douglas Costa non ha salvato il Milan Futuro?. Quali fattori hanno decretato la salvezza del Crema e del Pavia?. Chi dovrà affrontare la Folgore Caratese nel prossimo scontro decisivo?.? In Breve Pavia batte Breno garantendo la permanenza nel girone B della Serie D.. Crema vince 2-0 contro Tropical Coriano allo stadio Voltini nel girone D.. Varese batte Biella 3-1, mentre Casatese Merate vince 4-0 contro Leon.. Desenzano batte Ostiamare 2-0 con reti di Antonelli al 7' e Gori al 92'.. La Castellanzese retrocede in Eccellenza dopo la sconfitta per 1-2 contro la Varesina al campo Provasi, mentre il Milan Futuro di Oddo cade a Verona ai supplementari contro il Chievo per 2-1.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serie D: Castellanzese retrocede, Milan Futuro cade e il Breno cede ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Serie D, Breno e Castellanzese in Eccellenza. Il Milan Futuro cade a Verona ai supplementariDomenica di verdetti in Serie D, con gli spareggi per rimanere in categoria a farla da protagonisti. Serie D, Castellanzese-Milan Futuro: calcio d’inizio alle 15:00 | Live NewsCastellanzese: Frigerio, Gritti, Chessa, Castelletto, Vernocchi, Lacchini, Rusconi, Airaghi, Oleoni, Boccadamo, Guerrisi. Argomenti più discussi: Scheda squadra Milan Futuro; Vincere e sperare: ultimi novanta minuti per Varesina e Castellanzese; Scheda squadra Milan Futuro; Tabellino partita Milan Futuro vs ChievoVerona.