Serie D Castellanzese-Milan Futuro | calcio d’inizio alle 15 | 00 | Live News

Alle ore 15:00, allo stadio Comunale Giovanni Provasi di Castellanza, si affrontano Castellanzese e Milan Futuro nella partita di Serie D. La sfida si svolge sul campo di casa della Castellanzese, con il calcio d’inizio programmato per quell’orario. La partita è seguita in diretta e rappresenta un appuntamento importante nel calendario della categoria.

Castellanzese: Frigerio, Gritti, Chessa, Castelletto, Vernocchi, Lacchini, Rusconi, Airaghi, Oleoni, Boccadamo, Guerrisi. Allenatore: Ivan Delprato. A disposizione: Giroletti, Rausa, Robbiati, Merkaj, Foglio, Giuliani, Bianchi, Cirigliano, Micheri. Milan: Torriani, Cappelletti, Tartaglia, Eletu, Minotti, Pagliei, Menon, Sala, Magrassi, Sardo, Traorè. Allenatore: Massimo Oddo. A disposizione: Longoni, Dalpiaz, Messaoudi, Kurbegovic, Seedorf, Branca, Geroli, Asanji, Ossola I riflettori dello 'Stadio Comunale Giovanni Provasi' di Castellanza, sono pronti ad accendersi su Castellanzese-Milan Futuro, match valido per la 33ª giornata del campionato di Serie D girone B.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Serie D, Castellanzese-Milan Futuro: calcio d’inizio alle 15:00 | Live News Notizie correlate Primavera 1, Milan-Cagliari: fischio d’inizio alle 13:00 | Live NewsMilan (4-3-3): Bouyer; Pandolfi, Mancioppi, Plazzotta, Perera, Colombo, Vladimirov, Cullotta, Scotti, Borsani, Domnitei. Milan Futuro-Breno di Serie D in diretta | LIVE NEWSAlle ore 14:30 si gioca Milan Futuro-Breno, gara valida per la 24^ giornata della Serie D 202526. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Castellanzese-Milan Futuro, Serie D 2025/2026: Match Preview; Castellanzese-Milan Futuro: match information; Tabellino partita Milan Futuro vs Castellanzese 1921; Appuntamenti decisivi per Varesina e Castellanzese contro Breno e Milan Futuro. Il calvario del Milan Futuro in Serie D nel girone vinto dalla Folgore Caratese: è stato un fiascoIl Milan Futuro sta chiudendo in maniera disastrosa il campionato di Serie D dopo la retrocessione dell'annata scorsa e si giocherà l'accesso ai playoff ... fanpage.it CASTELLANZESE-MILAN FUTURO: MATCH PREVIEW | OneFootballPenultima giornata di campionato per il Milan Futuro di Mister Oddo, che sarà impegnato nella breve trasferta di Castellanza, contro la Castellanzese. Squadre in campo alle 15.00 per il 33° turno del ... onefootball.com #SerieD, #CastellanzeseMilanFuturo: dove vederla in TV e streaming #MilanPress x.com #SerieD. Varese, all’Ossola arriva il Saluzzo. Ciceri chiede i tre punti. Varesina e Castellanzese “obbligate” a imporsi in casa con Breno e Milan Futuro Leggi l'articolo: https://www.prealpina.it/pages/varese-allossola-arriva-il-saluzzo-ciceri-chiede-3-punti-4 - facebook.com facebook