Serie D | Cannara cade e scende in Eccellenza l’Orvietana ai playout

Nel campionato di Serie D, il Cannara ha subito una sconfitta che ha decretato la sua retrocessione in Eccellenza. La squadra si è piazzata al di sotto della zona salvezza alla fine del campionato. L’Orvietana, invece, si trova ora a dover affrontare i playout contro il Poggibonsi per mantenere la categoria. La sfida tra le due squadre si giocherà nelle prossime settimane nei match decisivi.

? Cosa scoprirai Come farà l'Orvietana a superare i playout contro il Poggibonsi?. Chi ha sancito la caduta definitiva del Cannara in Eccellenza?. Quali squadre affronteranno le semifinali per la promozione in Serie C?. Perché lo Sporting Trestina è riuscito a salvarsi con un pareggio?.? In Breve Pellegrini segna al 28' permettendo al Foligno di raggiungere quota 51 punti.. Lo Sporting Trestina pareggia 4-4 contro il Siena garantendo la permanenza al decimo posto.. L'Orvietana giocherà il playout contro il Poggibonsi il 10 maggio alle ore 16.. Follonica Gavorrano e Camaiore si sfidano per la salvezza domenica 10 maggio.. Il Cannara scivola in Eccellenza dopo la sconfitta contro il Foligno per 1-0, mentre l’Orvietana dovrà affrontare i playout contro il Poggibonsi domenica 10 maggio.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Serie D: Cannara cade e scende in Eccellenza, l’Orvietana ai playout Notizie correlate Leggi anche: Eccellenza. Lazzate in tranquillità. La Vis Nova va ai playout Serie D. Il Sondrio scende in Eccellenza. E ora ombre sul futuro societarioLa Nuova Sondrio Calcio retrocede in Eccellenza al termine di un’annata assai travagliata in campo e fuori. Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Tabellino partita Ghiviborgo VDS vs Cannara; Serie D. L’Orvietana ruggisce e vede la luce: colpo salvezza pesante; Basket Umbria, i verdetti del fine settimana della Serie C Unica e DR1; Tabellino partita Foligno 1928 vs Cannara. Calcio serie D. Foligno-Cannara da non perdere. Al Blasone la gara dell’orgoglioFoligno–Cannara (fischio di inizio ore 15), derby orfano di motivazioni? Le squadre non hanno più niente da chiedere a ... sport.quotidiano.net Calcio Serie D. Il Poggibonsi ci prova, ma niente da fare contro Cannara: salvezza a rischioCANNARA 3 POGGIBONSI 2 CANNARA: Di Vincenzo, Vergara (12’ st Cardoni), Schvindt, Montero, Fumanti, Gueye, Roselli, Fracassini, Coviello (45’ ... msn.com Telesveva. . SERIE D | GRAVINA-REAL NORMANNA 3-2 #gravina #realnormanna #aversa #sport - facebook.com facebook SERIE A I Inter-Parma in campo per la 35esima giornata. Ai nerazzurri basta un pareggio per vincere lo scudetto DIRETTA e FOTO #ANSA x.com