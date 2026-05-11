Serie C - Playoff e Playout L’Endiasfalti piega l’Us Livorno Trionfo dopo due supplementari
Nella serie C, i playoff e i playout sono iniziati con una vittoria per l’Endiasfalti, che ha battuto l’Us Livorno 84-79 dopo due supplementari. La partita si è svolta tra le squadre pistoiesi, con un punteggio che ha mantenuto alta la tensione fino al termine. La sfida è durata oltre i tempi regolamentari, e alla fine l’Endiasfalti ha avuto la meglio, conquistando un risultato importante per il proseguimento dei playoff.
Iniziano bene playoff e playout per le squadre pistoiesi di serie C. L’ Endiasfalti batte 84-79 dopo due tempi supplementari (parziali 15-17, 37-28, 53-47, 66-66, 73-73) l’ Unione Sportiva Livorno al PalaCapitini di Agliana in gara-1 dei playoff, mentre la Valentina’s Camicette supera 67-57 (parziali 23-15, 38-33, 52-46) il Cus Firenze alla Luther King in gara-1 dei playout. Partenza contratta degli aglianesi, poi, pian piano la sfida si accende a suon di triple. L’equilibrio si rompe nel secondo quarto, con Agliana che va a +9. Si riprende a giocare e la formazione neroverde torna a martellare la difesa livornese. Sette a zero firmato Rossi e Giannini, e divario che aumenta.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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