Le formazioni femminili della Serie C si sono affrontate in una partita che si è conclusa in tre set, con la squadra maremma che non è riuscita a contrastare la forza del Bisonte. La gara si è disputata a Firenze e ha segnato la fine di una stagione difficile per l’Invicta femminile nel girone A. Nessuna delle due ha potuto modificare il risultato finale, che ha premiato la squadra ospite.

Si conclude con un ko a Firenze la tribolata stagione dell’ Invicta femminile nel girone A di serie C. Le ragazze di coach Stefano Spina, che erano già retrocesse matematicamente da alcune settimane, hanno messo la parola fine alla stagione perdendo 3-0 (25-16, 25-20, 25-17) sul campo del Bisonte Firenze Volley. Partita che non aveva più nulla da chiedere vista la classifica di entrambe, col sodalizio di Firenze che era già salvo, ma era anche fuori dalla corsa playoff, mentre l’Invicta era retrocessa con anticipo avendo collezionato 18 punti in 26 incontri. E’ stata una stagione sfortunata e dura per coach Stefano Spina che ha dovuto fare i conti con un rosa nuova all’inizio, con le ragazze che faticavano a mettere insieme il gioco e con gli infortuni che hanno messo a dura prova la squadra.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Serie c femminile. Le maremmane non reggono la carica del Bisonte. Gara chiusa in tre set

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