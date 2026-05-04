Basket Serie B femminile Play-off Gara 2 Disco rosso per l’Oleificio Fiorentini Stagione chiusa Perugia fa la voce grossa al ‘PalaOrlandi’ e va avanti

Nella partita di Gara 2 dei play-off di Serie B femminile, l’Oleificio Fiorentini ha subito una sconfitta casalinga contro Perugia, che si è imposta con un punteggio di 48-30. La squadra ospite ha dominato dall’inizio, con diverse giocatrici che hanno contribuito al risultato finale. La partita si è giocata al PalaOrlandi e ha decretato la fine della stagione per le locali. Per Perugia, in evidenza Samokhvalova con 10 punti.