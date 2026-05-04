Basket Serie B femminile Play-off Gara 2 Disco rosso per l’Oleificio Fiorentini Stagione chiusa Perugia fa la voce grossa al ‘PalaOrlandi’ e va avanti
Nella partita di Gara 2 dei play-off di Serie B femminile, l’Oleificio Fiorentini ha subito una sconfitta casalinga contro Perugia, che si è imposta con un punteggio di 48-30. La squadra ospite ha dominato dall’inizio, con diverse giocatrici che hanno contribuito al risultato finale. La partita si è giocata al PalaOrlandi e ha decretato la fine della stagione per le locali. Per Perugia, in evidenza Samokhvalova con 10 punti.
O. FIORENTINI 30 SISAS PERUGIA 48 COSTONE: Samokhvalova 10, Miccoli 2, Feroci, Gandolfi, Zanelli, Casini, Bonaccini G., Sposato, Pierucci 2, Bonaccini V. 9, Sabia 3, Uggen 4. Allenatore Fattorini. PERUGIA: Parolai 4, Gambelunghe 6, Cernicchi, Stefanelli, Scarpato 9, Aquinardi ne, Falbo 7, Falkowska 6, Iachettini, Rudzka 12, Manganello, Fausti 4. Allenatore Posti. Arbitri: Piancatelli, Baldassini. Parziali: 2-10, 10-26, 22-36. SIENA – La stagione dell’ Oleificio Fiorentini Costone si ferma al primo turno di play-off: decisiva la sconfitta patita al PalaOrlandi contro Perugia in gara 2. 48-30 per le Umbre che chiudono la serie a avanzano al prossimo turno, mandando le senesi in vacanza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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Basket Serie B femminile. L’Oleificio Fiorentini dura soltanto per un tempo. Lucca viene fuori alla distanza e fa sua la partitaOLEIFICIO FIORENTINI 52 GREEN LUCCA LE MURA 57 COSTONE: Samokhvalova 8, Miccoli 2, Braida ne, Pastorelli 6, Casini ne, Bonaccini G.
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