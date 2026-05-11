Serie C Amaro Dhelios chiude in bellezza con orgoglio e onore
La stagione della squadra dilettantistica termina con una vittoria nel match disputato al Palaferraro di Cosenza. La squadra, alla sua prima partecipazione in Serie C, ha affrontato un percorso caratterizzato da diverse difficoltà, ma ha concluso con un risultato positivo. La partita ha visto il team conquistare tre punti importanti, chiudendo così un’annata che ha visto varie sfide e momenti di crescita.
Termina la stagione, da matricola, dell’Amaro Dhelios. Annata di alti e bassi che si conclude con la vittoria del Palaferraro di Cosenza. Gli amaranto di Roberto Daquino fanno il bis. Dopo aver vinto 3-0 tra le mura amiche, capitan D’Agostino e soci hanno replicato in terra silana contro la.🔗 Leggi su Today.it
Notizie correlate
Leggi anche: Serie C, Amaro Dhelios vuole vincere: in campo contro Montalto
Serie C, Luck Tigano strabilia e al Righi piega l'Amaro DheliosSettimana prossima la squadra andrà a terminare la regular season con la gara conclusiva contro Corigliano in un match che potrebbe essere...
Argomenti più discussi: Amaro Dhelios, stagione chiusa con una vittoria: 3-0 a Montalto · ilreggino.it; L’Amaro Dhelios chiude in bellezza; Nettuno sfida decisiva a Bologna | si gioca il primato in classifica.
Serie C, l'Amaro Dhelios Volley batte 3-0 Montalto e ritrova il successo facebook