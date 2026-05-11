Serie C Amaro Dhelios chiude in bellezza con orgoglio e onore

La stagione della squadra dilettantistica termina con una vittoria nel match disputato al Palaferraro di Cosenza. La squadra, alla sua prima partecipazione in Serie C, ha affrontato un percorso caratterizzato da diverse difficoltà, ma ha concluso con un risultato positivo. La partita ha visto il team conquistare tre punti importanti, chiudendo così un’annata che ha visto varie sfide e momenti di crescita.

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