Serie C Amaro Dhelios vuole vincere | in campo contro Montalto

Si gioca il 28 febbraio, alle ore 20 al Boccioni. Sfida importantissima per la squadra di mister Daquino Tre giornate al termine e poi sarà PlayOut salvezza. L’Amaro Dhelios cambia orario. Si gioca il 28 febbraio, alle ore 20 al Boccioni contro Montalto. Gli amaranto di mister Roberto Daquino vogliono vincere. Ci sarà tempo per pensare alle ultime due gare nel derby contro la Luck-Tigano e in casa contro Corigliano. Voglia di bissare il 2 a 3 della sfida di andata. A Bisignano, il 29 novembre, la sfida si chiuse con i seguenti parziali, 25-23, 22-25, 25-17, 23-25 e 6-15. Le due squadre sono staccate rispetto alle candidate degli altri due posti PlayOut, la Luck con 23 punti, Lamezia con 17 e Corigliano, ultima avversaria in campionato per i reggini con 14. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

