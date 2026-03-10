Serie C Luck Tigano strabilia e al Righi piega l' Amaro Dhelios

Nella partita di Serie C, Luck Tigano ha mostrato grande abilità e ha portato alla vittoria la squadra al Righi contro l'Amaro Dhelios. La formazione di Reggio Calabria ha subito un passo indietro rispetto alla gara di Coppa Calabria. Mentre il pubblico calabrese seguiva in diretta su YouTube la partita della Domotek, la squadra di Tigano ha affrontato quella di mister con decisione e determinazione.

Settimana prossima la squadra andrà a terminare la regular season con la gara conclusiva contro Corigliano in un match che potrebbe essere tranquillamente un avversario di post-season Passo indietro, anche rispetto al confronto di Coppa Calabria, per la Dhelios Reggio Calabria. Mentre tutto il mondo del volley calabrese era attaccato alla diretta nazionale YouTube di LegaVolley per sostenere gli amaranto della Domotek, scendeva in campo la formazione parallela di mister Roberto Daquino. Da quella rimonta, firmata da capitan Laganà e compagni, dovrà ripartire anche la Dhelios in vista di un entusiasmante e combattivo, quanto difficile finale di stagione.