Dopo la pausa per le partite della Nazionale, il campionato di calcio riprende con le squadre impegnate nelle ultime giornate. Secondo le quote dei bookmaker, quattro squadre sono considerate più a rischio di retrocedere in Serie B, con una particolare attenzione alle posizioni in classifica e alle probabilità di vittoria nelle prossime partite. La lotta per evitare la retrocessione si fa sempre più accesa negli ultimi turni.

CREMONA, ITALY - DECEMBER 07: Jamie Vardy of US Cremonese and Kialonda Gaspar of US Lecce fight for the ball during the Serie A match between US Cremonese and US Lecce at Stadio Giovanni Zini on December 07, 2025 in Cremona, Italy. (Photo by Marco M. MantovaniGetty Images) Dopo la sosta per la Nazionale, riprende il campionato e riparte lo sprint salvezza: le ultime due con poche speranze, altre quattro squadre in piena lotta Ancora otto giornate di campionato, uno sprint vero e proprio, e poi conosceremo tutti i verdetti della Serie A. Scudetto, zona Champions, coppe europee e possibile discesa in Serie B: tutto è ancora aperto e nessuno può sentirsi già al sicuro anche se le situazioni di Pisa e Verona sono compromesse. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Verona e Pisa, e poi? Rischiano in quattro: ecco chi retrocederà in B per i bookie

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