Serie A1 Gold Bsc Big Mat ’stoppato’ Gara2 va al Reggio Emilia

Nel campionato di Serie A1 Gold, il Bsc Grosseto non è riuscito a conquistare la vittoria contro il Reggio Emilia, perdendo la seconda sfida della serie allo stadio Jannella con il punteggio di 0-5. La squadra guidata dal manager Enrico Vecchi ha subito una sconfitta che ha interrotto la serie di successi. La gara si è conclusa con la vittoria del team ospite, che si è imposto nettamente sull’avversario.

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Non riesce il capotto al Bsc Grosseto. La squadra del manager Enrico Vecchi perde la seconda sfida della serie allo ’Jannella’ con il Reggio Emilia (0-5 il finale). In gara 2 è la grande prova sul monte del duo reggiano formato da Hernandez-Guerrero a fare la differenza: il Big Mat batte sei valide ma non concretizza. L’equilibrio iniziale si spezza solo nel quinto inning, quando il Bsc Grosseto rileva il partente Dacosta con Torres, a cui Rodriguez (3 su 4 in battuta) dà il benvenuto in campo con il primo fuoricampo stagionale. Buona comunque la prova del mancino Dacosta: durante tutta la settimana aveva infatti accusato un’influenza fastidiosa che non gli ha permesso di essere al meglio.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Serie A1 Gold. Bsc Big Mat ’stoppato’. Gara2 va al Reggio Emilia ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Serie a gold. Bsc Big Mat, sconfitta di misura. San Marino si prende ’gara2’Dopo il clamoroso successo in gara1, il Big Mat Bsc Grosseto cede il passo nel match serale di sabato contro il San Marino. Big Mat Bsc e Ymca baseball: il settore giovanile rinnovato punta alla Serie AUna sinergia strutturata tra due realtà sportive di Grosseto rafforza da subito un percorso coerente per i giovani talenti locali. Argomenti più discussi: Baseball serie A gold, pareggi per il Bbc e il Bsc; Serie A Gold Baseball: quinta giornata, a Parma e Bologna i match clou; Baseball. Serie A gold: il Macerata si aggiudica gara1; Bologna-Nettuno e Parma-Macerata i match clou in A Gold.