Serie A il Napoli cade contro il Bologna | come cambia la corsa Champions

Nel match della 36esima giornata di Serie A, il Napoli ha perso in casa contro il Bologna, mantenendo comunque la seconda posizione in classifica. La sconfitta ha cambiato le dinamiche della corsa alla qualificazione alla prossima Champions League. La partita si è conclusa con il Bologna che ha ottenuto i tre punti, mentre il Napoli ha tentato di reagire senza riuscire a ribaltare il risultato.

Il Napoli non riesce a scappare via nella corsa Champions: i partenopei hanno perso contro il Bologna in casa, ma restano secondi La 36esima giornata del campionato di Serie A potrebbe essere ricordata come un passaggio decisivo per la corsa alla prossima Champions League. Roma e Juventus sono riuscite a vincere in trasferta e hanno fatto uno scatto in avanti, mentre Milan e Napoli hanno perso in casa e hanno messo in discussione la loro posizione. Il Bologna ha giocato una grande partita al Maradona ed è passato subito in vantaggio con gol di Bernardeschi al decimo minuto del primo tempo. Il raddoppio è arrivato con rete di Orsolini, una doccia fredda per le aspirazioni dei partenopei.🔗 Leggi su Sportface.it

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