Nella ventinovesima giornata di Serie A, il Bologna ha vinto contro il Sassuolo grazie a un gol di Dallinga, mentre il Cagliari ha perso a Pisa nonostante fosse in superiorità numerica. La domenica pomeriggio ha visto dunque due incontri che hanno portato a risultati diversi per le squadre coinvolte. Entrambi gli incontri si sono svolti con le squadre che hanno cercato di ottenere punti importanti in campionato.

La domenica pomeriggio della ventinovesima giornata di Serie?A ci ha proposto Sassuolo?Bologna e Pisa?Cagliari. I rossoblù, prossimi avversari del Napoli, sono riusciti a perdere 3?1 contro il Pisa nonostante la superiorità numerica dal 39? del primo tempo (per i toscani era stato espulso Durosinmi). All’81? il ritorno in parità: Obert viene espulso per somma di ammonizioni e salterà il match contro il Napoli. Spostandoci in Emilia, il Sassuolo ritrova la vittoria dopo la clamorosa sconfitta contro il Verona e il pareggio in Europa League contro la Roma. Sassuolo-Bologna, il report del match. Uomini di Italiano avanti già al 5? minuto grazie al gol di Dallinga, che sfrutta il tiro?cross di Odgaard. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Serie A, il Bologna ritrova la vittoria contro il Sassuolo: basta il gol di Dallinga. Il Cagliari cade a Pisa nonostante la superiorità numerica

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