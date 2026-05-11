Nella prossima giornata di Serie A, la partita tra Genoa e Milan potrebbe cambiare orario rispetto alla programmazione iniziale. La decisione sembra essere legata a una modifica nelle disposizioni ufficiali, anche se ancora non sono stati annunciati dettagli precisi. La partita si svolgere quindi in un orario diverso da quello precedentemente comunicato, senza ulteriori spiegazioni ufficiali da parte delle autorità competenti.

La Lega Serie A, dopo alcune riflessioni, ha comunicato ufficialmente date e orari della prossima giornata di campionato, la penultima del torneo. Tutte le partite si disputeranno domenica e si rispetterà il fattore contemporaneità per tutte le gare legate alla lotta alla Champions League. Il Milan di Massimiliano Allegri, questa volta, volerà in Liguria per giocare contro il Genoa di De Rossi, il tutto previsto alle ore 12:30. La Lega, infatti, vorrebbe evitare qualsiasi tipo di interferenza tra il Derby Roma-Lazio all'Olimpico e gli internazionali di tennis. La decisione però potrebbe essere modificata dal Viminale: per una questione di ordine pubblico, la partita non dovrebbe essere giocata attorno all'ora di pranzo.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Serie A, Genoa-Milan verso il cambio d’orario: ecco la motivazione

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37ª rodada da Serie A será TODA no domingo, 17 de maio. Horários de Brasília: 7:30 • Como - Parma • Genoa - Milan • Juventus - Fiorentina • Pisa - Napoli* • Roma - Lazio 10:00 • Inter - Verona 13:00 • Atalanta - Bologna 15:45 • Cagliari - Torino • x.com

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