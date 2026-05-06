In vista della partita contro l’Atalanta, il Milan deve fare i conti con sei giocatori diffidati. La sfida rappresenta un crocevia importante per la corsa alla Champions League, ma c’è il rischio che alcuni dei diffidati possano essere squalificati in caso di cartellino giallo. La squadra si prepara quindi a una gara cruciale, con alcuni elementi potenzialmente a rischio di indisponibilità per la partita successiva.

Archiviata la pesante sconfitta per 2-0 contro il Sassuolo al 'Mapei Stadium', il Milan ha ripreso gli allenamenti in vista della sfida con l’Atalanta, valida per la 36ª giornata di Serie A 20252026. Il ko firmato Berardi (5’) e Laurienté (47’) ha complicato la corsa Champions: ai rossoneri servono 6 punti nelle ultime tre gare per blindare l’obiettivo, a partire dal match di San Siro contro la squadra di Raffaele Palladino. La gara contro la 'Dea' si presenta delicata anche sul piano disciplinare. Sono sei i diffidati in casa Milan: Fofana, Athekame, Saelemaekers, Modric, Leao ed Estupinan. Per tutti, ad eccezione di Modric (infortunato), un’eventuale ammonizione comporterebbe la squalifica e quindi l’assenza nella trasferta del 'Marassi' contro il Genoa.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Verso Milan-Atalanta, i diffidati tra le fila rossonere: ecco chi rischia di saltare il Genoa

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