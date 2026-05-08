Il Bournemouth ha sospeso il giovane terzino ex Milan, Alex Jimenez, classe 2005. La decisione arriva dopo che il giocatore avrebbe avuto un comportamento non conforme alle regole del club durante le attività di allenamento. Al momento, non sono state rese note ulteriori motivazioni ufficiali, e la società ha comunicato la sospensione senza specificare dettagli aggiuntivi sulla vicenda.

Una giornata dura per un ex calciatore del Milan. Nelle ultime ore, sotto riflettori ci è finito Alex Jimenez, ex terzino rossonero ora al servizio del Bournemouth. Negli scorsi giorni, in Inghilterra, sono usciti fuori degli screenshot di alcuni messaggi molto importanti che riguardano proprio il giocatore. Il classe 2005 avrebbe scambiato alcune parole, di troppo, con una ragazzina minorenne (di 15 anni). "L'AFC Bournemouth è a conoscenza dei post che circolano sui social media e che coinvolgono il terzino destro Álex Jiménez. Il club comprende la gravità della questione, che è attualmente in fase di indagine. Di conseguenza, Alex non...🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ex Milan, il Bournemouth sospende Jimenez: ecco la motivazione

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