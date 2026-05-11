Serie A femminile Spettacolare 3-3 nel derby d’Italia

Nel match di Serie A femminile tra Juventus e Inter si è concluso con un pareggio 3-3. La partita ha visto molte reti e un ritmo intenso, con entrambe le squadre che hanno trovato il modo di segnare più volte. La Juventus ha guadagnato un punto che le consente di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League, già in tasca all’Inter, che si trova in seconda posizione.

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