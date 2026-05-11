Serie A femminile Spettacolare 3-3 nel derby d’Italia
Nel match di Serie A femminile tra Juventus e Inter si è concluso con un pareggio 3-3. La partita ha visto molte reti e un ritmo intenso, con entrambe le squadre che hanno trovato il modo di segnare più volte. La Juventus ha guadagnato un punto che le consente di avvicinarsi alla qualificazione in Champions League, già in tasca all’Inter, che si trova in seconda posizione.
Un pirotecnico 3-3 tra Juventus e Inter permette alle bianconere di aggiungere un punto alla propria classifica e staccare il pass per la prossima Champions League, che le nerazzurre (seconde) avevano già in mano. Resta invece fuori il Milan nonostante il 3-1 sul Parma. La squadra di Piovani ha confermato di essere una formazione di alto livello, persino in una gara senza più obiettivi da raggiungere. Da giorni in casa Inter si pensa al futuro, che potrebbe essere ancora con Piovani nel ruolo di timoniere: allenatore e società si sono dati una deadline a fine mese per decidere se andare avanti assieme, ma il tecnico (di cui si parla per un possibile ritorno al Piacenza maschile, dove è stato a lungo da calciatore) ha dato priorità al suo attuale club.🔗 Leggi su Ilgiorno.it
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